Chiquis Rivera niega haber sido infiel tras ser captada besando a Mr. Tempo

Chiquis fue directa y aclaró que en ningún momento le fue desleal a Lorenzo Méndez y enfatizó, como en otras ocasiones, que, por respeto a la familia de su expareja, no revelará los motivos por los cuales se separaron. “No fui infiel, jamás en la vida. Lorenzo lo sabe; él sabe las razones de nuestra separación. Por respeto a su madre, y a su hija y a Lorenzo no he hablado de los detalles”.

©@chiquis La cantante anunció el mes pasado que ella y Lorenzo se habían separado de nueva cuenta, tras intentar rescatar su matrimonio

La cantante de 35 años añadió que se siente lastimada por todo lo que se ha dicho sobre ella en los últimos días, pero que sabe bien cómo enfrentar este tipo de situaciones. “Estoy muy dolida, pero soy fuerte. Siempre voy a dar la cara, pero me duele que quieran voltear las cosas. No se vale que quieran voltear las cosas y que digan que yo fui infiel”. Chiquis envió un mensaje a su ex y concluyó así su encuentro con los medios: “Y le digo que por favor me respete porque fui muy buena esposa, muy esposa y él lo sabe”.