‘Soy respetuoso, sé que está casada’, dice Mr. Tempo sobre Chiquis Rivera y los rumores que los relacionan

Desde hace días, los reflectores están sobre Chiquis Rivera , pues se dice que habría encontrado un nuevo amor... Sin embargo, parece que la cantante no está interesada en buscar un romance, sino que está enfocada en hacer crecer el imperio que ha construido a lo largo de los años. La cantante ha estado conviviendo últimamente con el empresario Jorge Cueva, conocido como Mr. Tempo, y los rumores no se han hecho esperar. De hecho, el empresario y la artista se reunieron en México el pasado fin de semana, junto con otras personas. Hay quienes aseguran que la hija mayor de Jenni Rivera ya se habría olvidado de Lorenzo Méndez , pero de eso no hay nada, pues fue el propio Cueva quien desmintió que tenga una relación con la cantante de 35 años.

©@lorenzomendez7 Lorenzo y Chiquis anunciaron hace unas semana que habían tomado la decisión de separarse, luego de darse una oportunidad

El pasado fin de semana, el empresario restaurantero, dueño y fundador de King & Queen Cantina y Tempo Kitchen, habló de la relación que tiene con Chiquis a las cámaras de Suelta la Sopa (Telemundo), y aclaró que su único lazo con la intérprete es de tipo laboral, pues están por emprender varios negocios. “Es una amiga, muy buena amiga. La conozco desde hace cuatro años. La invitamos a la apertura (de uno de sus restaurantes), ha venido dos veces. Es guapísima, pero no, nada que ver. Yo soy respetuoso, sé que está casada”, dijo.

©@chiquis Pedro Prieto, Salvador Zerboni y Alexis Ayala estuvieron en la reunión de negocios de Chiquis y Mr. Tempo el pasad fin de semana, en México

El empresario reveló en primicia que lo que sí tenía con Chiquis eran muchos planes de trabajar juntos. “Estoy haciendo negocios con ella, dos negocios muy fuertes millonarios, no puedo decir que es. Un negocio ya está hecho, y es par ella. Una de mis compañías, le voy a dar la imagen a ella; que ella sea la representante de la compañía con mi socio”.

Los reporteros le preguntaron a Mr. Tempo que si ha considerado la opción de tener otro tipo de relación con Chiquis, en caso de que ella firmara el divorcio con Lorenzo Méndez, a lo que Cueva contestó entre risas: “Eso si no voy a comentar, no me meto en broncas (problemas). Sin comentarios”.