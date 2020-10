Kim Kardashian recuerda el día que vio la transformación de Bruce Jenner a Caitlyn

Para nadie es un secreto que la vida de las Kim Kardashian y compañía ha sido un libro abierto al público a lo largo de la década que lleva al aire el reality show Keeping up with the Kardashians. En dicho programa ha quedado al descubierto el lado más humano y sofisticado de las popular familia en todo su esplendor en donde muchas veces la realidad ha superado a la ficción. Como si esto fuera poco, la esposa de Kanye West ha develado una increíble anécdota durante una charla con David Letterman en su programa My Next Guest Needs No Introduction, emitido por Netflix.

©GettyImages Las hermanas Kardashian y Caitlyn Jenner

En dicha plática, Kim abordó una serie de temas y anécdotas que incluyen el robo del que víctima en París, el caso OJ Simpson y la transición de su padrastro Bruce a Caitlyn Jenner . Sobre este último particular, la socialité narró el momento en el que se vio cara a cara con el entonces esposo de su madre vestido de mujer en el garaje de su casa.

Dicha experiencia fue tan sorprendente para Kim que según ella se dirigió a casa de su hermana Kourtney para entender lo que estaba sucediendo. Acto seguido, ambas acudieron al internet en busca de respuestas y encontraron un episodio de Oprah Winfrey sobre la historia de una mujer transgénero.