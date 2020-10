Cardi B y la drástica decisión que tomó tras reconciliarse con Offset

En una entrevista con Harper‘s Bazaar habló acerca de la importancia que tiene su vida personal sobre las redes sociales y los millones de likes. “Algunas veces veo algo en línea que realmente me molesta, pero después mi bebé empieza a llorar por algo y es como, ‘¿sabes qué? Tengo que preparar su leche, olvida esto’”, dijo a la publicación. “He notado que, cada vez que respondo, las cosas empeoran, así que no más. Realmente no lo necesito, y algunas veces solo trae caos a mis pensamientos. Puedo estar lejos de las redes sociales. Lo he intentado”.

