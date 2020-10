El tierno gesto del esposo de Sandra Echeverría tras su contagio de Coronavirus

La semana pasada, la alegría en el foro de Tu Cara me Suena se vio apagada luego de que se reportaran varios casos de COVID-19 entre el staff y los participantes. Sandra Echeverría es una de ellos, y tras confirmar que su test dio positivo, de inmediato inició una cuarentena. Lo malo para la actriz mexicana es que está lejos de su hogar junto a su esposo Leonardo de Lozanne y su hijo, Andrés. Pero el amor lo puede todo y en una situación tan delicada en la que necesita todos los apapachos posibles, Leonardo tuvo el gesto más romántico con la mujer que ama.

©@sandraecheverriaoficial Sandra Echeverría participa en ‘Tu Cara me Suena’

La situación no podía estar peor en el ámbito emocional, pues en medio de su cuarentena, la actriz cumple seis años de casada. Pero Leonardo no estaba dispuesto a no abrazarla en un día tan especial, y tomó un vuelo de México a Miami para estar junto a ella, cuidarla y apoyarla ahora que tanto lo necesita.

“¡Hoy cumplimos seis años de casados! 😱 Casi 9 de novios, ¿pueden creer? Y aquí está mi esposo, a mi lado cuidándome de COVID y siendo el más amoroso, el más detallista y el mejor papá encargándose de Andrés y de TODO”, escribió Sandra junto a una bella postal de ambos meses atrás.

¡Un voto de amor cumplido!

Sandra quedó encantada con este detalle de su esposo, a quien el riesgo de contagiarse no lo detuvo para cumplir con uno de sus votos de amor que se juraron el día que pasaron por el altar. “Eres una bendición en nuestras vidas y aquí es donde uno se da cuenta de que el amor lo puede todo. Gracias por tu amor, mi vida, por haber agarrado un avión inmediatamente para cuidarme y porque cumpliste el ‘en la salud y en la enfermedad’”, agregó Sandra muy contenta.

©@sandraecheverriaoficial Sandra y Leonardo tienen una linda familia junto a su hijo Andrés

Luego de varios casos reportados en el set de Univision, las grabaciones de Tu Cara me Suena tuvieron que ponerse en pausa. Además de Sandra, Chantal Andere, Melina León y Migbelis Castellanos reportaron haberse contagiado, lo que ponía en riesgo la salud e integridad del show y sus participantes.