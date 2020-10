Irina Baeva conquista Nueva York con sus pasos de baile

Irina Baeva se la está pasando al máximo en su estancia en Nueva York. La actriz de origen ruso parece no tener tiempo para descansar ya que un día la vemos haciendo ejercicio en Central Park, mientras otro nos presume feliz las comidas que saborea en la Gran Manzana. Esta vez dejó a sus fans sorprendidos con el ritmo que lleva por dentro, pues en una clase de baile se dejó llevar por la música y en cuestión de minutos marcaba los mismos pasos que su instructora.

Lo que aún es un misterio, es para qué esta tomado clases la novia de Gabriel Soto, quien llegó a NY en septiembre, y desde entonces mantiene al tanto a sus fans de cada paso que da. La rubia incluso posó para las páginas de ¡HOLA! México, en una pasarela especial en la que contó con la ayuda de una de sus actrices favoritas.

©GettyImages Irina Baeva está feliz en Nueva York

Con un mensaje inesperado, Sarah Jessica Parker contactó a Irina para que posara para las cámaras con cuatro pares de su línea de zapatos. Feliz, no sólo por la oportunidad de lucir sus diseños, Baeva contó que hizo realidad su sueño de conocer a la protagonista de Sex and the City.

“Estamos en Central Park haciendo un shooting muy especial, lo estamos haciendo en Nueva York y eso ya lo hace muy especial; pero aparte este lindo detalle que tuvo Sarah Jessica Parker cuando supo que haría estas fotos y me dijo que si quería usar sus zapatos”, dijo emocionada en una de sus Instagram Stories.

Feliz, pero extrañando a Gabriel Soto

No cabe duda de que Irina se la está pasando muy bien; sin embargo, dejó en México al amor de su vida, Garbiel Soto. El también actor extraña mucho a su novia y espera pronto viajar para reunirse con ella. “A pesar de la distancia, más enamorados y unidos que nunca”, anotó luego de publicar una foto del recuerdo con su amada.