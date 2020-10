Cristiano Ronaldo sobre su diagnóstico de COVID-19: ‘Me siento bien y estoy asintomático’

A unos días de que se diera a conocer su diagnóstico positivo a coronavirus , Cristiano Ronaldo rompió el silencio y compartió con sus seguidores cómo se siente con la enfermedad, además de brindar algunas recomendaciones para fortalecer el sistema inmunológico. De acuerdo con el diario español MARCA, ‘CR7’ habría abandonado Portugal en un avión ambulancia tras los resultados médicos y está aislado en su casa en Turín, Italia. Fue desde ese lugar que el futbolista portugués realizó un enlace en vivo en Instagram y comentó que hasta el momento no ha presentado síntomas y se dejó ver con un buen semblante.

©GettyImages El pasado 13 de octubre se dio a conocer que Cristiano Ronaldo había dado positivo a coronavirus

“Me siento bien. Pasaba por aquí para compartirles que me siento bien y que estoy asintomático”, dijo el capitán de la selección de Portugal. “No tengo ningún problema… tengo el virus como dice la máquina, pero me siento bien no siento nada, para ser honesto. Me siento bien. Me siento bien, duermo bien, no tengo dolor. Nada. Solo vine a compartir con ustedes mis pensamientos”, indicó. El astro del fútbol también agradeció a sus seguidores por los mensajes de apoyo y las muestras de cariño en estos momentos y agregó que espera estar de vuelta en las canchas lo antes posible. “Muy agradecido por sus mensajes, por su apoyo, por preocuparse por mí, y espero muy pronto volver a entrenar, volver a jugar y disfrutar de la vida”.

©@cristiano Por el COVID, el futbolista se perdió el partido de su selección ante Suecia, sin embargo, los apoyó incondicionalmente

Agregó que, a pesar de que está con sus seres queridos en la misma casa, él está completamente aislado, para evitar la propagación del virus. “Mi familia está en otro piso, no he tenido contacto con ellos y por ahora, el descanso es lo más importante”.

Además de esto, también habló de la importancia de mantener hábitos saludables y aseguró que una sana alimentación, así como la intensa actividad física que lleva a cabo, lo han librado de presentar los malestares propios de la enfermedad. “Soy una persona que se cuida mucho y si no tuviera un buen sistema inmunológico quizás hubiera tenido más síntomas”.

El futbolista de 35 años también aconsejó a sus seguidores sobre hábitos saludables: “Es importante comer bien, hacer deporte y salir a caminar. Diez mil pasos al día son buenos. Dormir también es importante, pero hay que hacerlo sin luces encendidas y con los teléfonos apagados”, finalizó.