‘Al Rojo Vivo’ comienza nueva etapa y anuncia a nuevos presentadores

🚨 ¡Anuncio importante! #AlRojoVivo arranca una nueva etapa con @jessica_carrillo y @AntonioTexeira_ como nuevos presentadores. Tendremos un estudio completamente renovado con un look nuevo y fresco y con el compromiso de siempre de traerte las mejores exclusivas, las noticias de actualidad y lo mejor del mundo del entretenimiento. La nueva faceta comienza este próximo 26 de octubre. Así que prepárate, que hoy comienza el conteo regresivo a esta nueva etapa del show. Desliza ➡️ para conocer a Antonio y para ver nuestro nuevo logo. ¿Que te parece la noticia? #Queopinas