Alejandro Fernández quería aplazar la boda de su hija porque la veía muy joven para casarse

Para Camila Fernández, el sábado 1 de agosto se convirtió en el día más feliz de su vida. Fue ese día cuando la joven de 22 años le dió el “sí, acepto” a su entonces prometido, Francisco Barba en una celebración que tomó a todos por sorpresa. Pero para su papá, Alejandro Fernández, fueron momentos de emociones encontradas pues aunque estaba feliz de ver a su hija plena, no estaba listo para que diera este gran paso e incluso trato de persuadirla para que aplazara la boda.

Como papá, El Potrillo no quería ver a su hija pasar por el altar a sus 22 años, y sufrió con la decisión que había tomado la también cantante. Así lo reveló América Guinart, su ex esposa y mamá de la novia en una entrevista con el programa mexicano Ventaneando.

“Su papá sí la sufrió. Lo veía y pensaba que debería de estar así, y no. Estoy muy feliz por ella”, dijo la orgullosa mamá. América contó que Alejandro le pedía que lo ayudara a que los chicos, que sólo habían sido novios por nueve meses, cambiaran de opinión. “Desde los preparativos Alejandro me decía: ‘Es que convéncelos’, pero hasta me emocionaba yo también. Los chicos estaban segurísimos de que es lo que querían hacer y están enamoradísimos”, agregó.

La familia estaba en Puerto Vallarta, pasando la cuarentena lejos de todos, pero Camila tenía otros planes en mente además de quedarse a componer y esperar a que todo regresara a la normalidad. “A mí ya me había dicho: ‘Mira, mamá, es que se casó la mamá de él por segunda vez y se iba a quedar solo”, pero al principio no hizo mucho caso pensando que eran efectos de la cuarentena.