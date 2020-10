La conmovedora historia de aceptación entre Gloria Estefan y su hija Emily

Sin embargo, Gloria no pretendía causar dolor en su hija. Sabiendo que su fallecida madre era una persona conservadora y que amaba a Emily, quiso que todo sucediera poco a poco. Además, la mujer estaba enferma y con cada exalto emocional, su salud empeoraba. Pensando que su hija era una mujer fuerte, se preocupó más por cuidar de su madre. “De verdad pensé que eras muy fuerte, porque toda tu vida has hecho lo que querías en tu camino. En mi mente eres la mujer más fuerte y ruda”, explicó la cantante, una percepción que Lili también tenía de su sobrina.

©Red Table Talk: The Estefans Gloria Estefan reveló que estaba entre la espada y la pared en busca de proteger a su madre y pensando que su hija era más fuerte

Emily se sintió tan sola y avergonzada que su vida se tiñó de temor, a pesar de encontrarse en el momento en el que iniciaba su carrera musical. “Las cosas a las que me enfrentaba en ese momento eran tan paralizantes que no podía ver nada más que el dolor”, confesó Emily, quien aseguró que pensó hasta en atentar contra su propia vida.

Los años anteriores y al apoyo de la familia

Emily confesó que su orientación es algo que supo desde tiempo atrás, y en retrospectiva cuestionó a su madre y a su tía de no haberse dado cuenta antes. “Dices que ¿cómo es posible que no supiéramos? No es como que no sospechara nada en algún momento. Me acuerdo estar en mi habitación una vez y haberte preguntado: ‘¿mami, eres gay? ¿Quieres cargar la bandera gay? Porque si quieres, me voy a subir a esa carroza del desfile y llevaré esa bandera’. Y en ese momento me dijiste: ‘mamá, no soy gay’. Porque esa no era la palabra en tu mente para quién eras”, expresó Gloria.