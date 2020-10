La reacción de los hijos de Dayanara Torres al mostrarse muy ligera de ropa

Ante la propuesta de su mamá, Cristian y Ryan contestaron negativamente. “(Ellos estaban como) ‘entendemos, entendemos por qué lo estás haciendo’. Aparte si vamos a ver, o sea, yo creo que más ven en una playa que lo que se ve ahí porque está todo tapadito, pero sí ese era el punto más importante, llegar a que la gente se impactara con la foto”.

©Custom La modelo se siente orgullosa de su figura y en más de una ocasión ha mostrado la cicatriz que le dejó su cirugía

Lecciones de vida

A siete meses de haber anunciado que venció al cáncer, la también actriz de 45 años comentó que ese capítulo en su vida le dejó grandes aprendizajes. “Yo no lo veo como que ‘¿por qué me pasó a mí?’. Yo siempre lo digo, y siempre que le he escrito a alguna amiga o lo que sea, siempre es ‘ya veré qué enseñanza me traerá’, porque de verdad, o sea, estos momentos pasan por uno”.