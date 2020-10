Vadhir Derbez, igual que su hermano José Eduardo, tuvo Coronavirus

“Me tocó pasarla solo, aquí en mi casa y tranquilo. Soy muy solitario, estoy siempre muy tranquilo, entonces aproveché el tiempo para componer, seguir cuarenteneando como todos debemos”, explicó.

La terrible experiencia de José Eduardo Derbez

Aunque para Vadhir la enfermedad no fue tan agresiva, para su hermano José Eduardo fue todo lo contrario. En un revelador video, el también actor recordó lo mal que la pasó: “Empecé con dolor de cabeza fuerte, no le hice caso, pero el lunes amanecí con temperatura muy alta, mareado, un dolor de cuerpo muy fuerte, ni siquiera podía agarrar el celular porque me dolían mucho las articulaciones, mucho los pies, las manos, el dolor de cabeza seguía, sudaba mucho, me dolía la garganta”.

©@jose_eduardo92 José Eduardo Derbez fue el primero de la familia en revelar que estuvo contagiado de Coronavirus

“Me llegan los resultados positivos... y me puse muy mal, me espanté mucho”, confesó de corazón. “Lloré bastante, me angustié. No sabía cómo decírselo a mi familia, no sabía cómo contarles. Me había cuidado tanto durante tanto tiempo”, dijo seguro de haberse contagiado en el aeropuerto luego de volver a México de un viaje de trabajo.