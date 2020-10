Gelena Solano tiene nuevas noticias sobre la salud de su hermana Stephanie

Gelena Solano y su familia han vivido momentos bastante difíciles desde agosto pasado, cuando Stephanie, la hermana menor de la periodista, se sometió a una cirugía estética en la que sufrió un infarto y quedó varios minutos sin oxígeno. Poco a poco la chica de 32 años empieza a recuperarse luego de haber estado en coma. Sin embargo, Gelena había dejado de compartir noticias sobre su estado de salud y a través de sus Instagram Stories explicó la razón, al mismo tiempo que comentó cómo se encuentra Stephanie en la actualidad.

©@gelenasolanotv Gelena Solano informó a todos sus fans que su hermana se encontraba grave tras una cirugía estética

“No he hablado más del tema porque esto no es una miniserie, esto no es una novela, he estado esperando pasar con toda esta situación, ya le hicieron un transfer a la ciudad de Nueva York”, explicó la reportera de El Gordo y la Flaca desde su auto. “Gracias a Dios podemos ir a ver a Stephanie bajo ciertas medidas de precaución, ustedes saben, por esto del distanciamiento social nada más nos dan dos horas para verla”, agregó sobre las condiciones en las que pueden darle el cariño y apoyo que su hermana necesita, aunque les encantaría poder estar todo el tiempo junto a su cama en el hospital.

Aunque Gelena sigue adelante con una gran sonrisa, en su corazón aún existe la preocupación de que su hermana se recupere por completo. “Es un poquito complicado el asunto, pero a lo que voy es que Stephanie está en un centro de rehabilitación, esto va para largo pero está mucho mejor”, detalló sobre su hermana.

Un mensaje directo

Gelena Solano, además, agradeció a todos aquellos que se han preocupado por la salud de su hermana desde el día que compartió la terrible noticia. Fans de todas partes respondieron con palabras de aliento y oraciones en nombre de toda la familia, pero en especial por la salud de Stephanie. “Una vez más, gracias a mis amigos de verdad y a mis amigas, que han estado presentes, que me han llamado, que me han dejado mensajes, que se han preocupado, por la salud de mi hermana Stephanie. Ustedes, que muchos ni me conocen y la han tenido en oración, por eso les quiero decir una vez más, millones de gracias”, dijo de corazón.