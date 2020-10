Dos participantes de ‘Tu Cara Me Suena’ dan positivo a COVID-19

Para concluir su mensaje, la artista pidió a sus seguidores que tomaran las medidas necesarias y recalcó que era un asunto de suma importancia. “Esto no es juego por favor tómenlo en serio. No se lo deseo a nadie. Yo siempre salía con mi mascarilla, y considero que he tomado todas las precauciones recomendadas por los expertos de salud. Por favor, esto no es relajo y a todos nos puede dar de diferentes maneras. En mi caso tengo todos los síntomas y les cuento que es horrible. Pero en nombre de mi amado Padre saldré de esto con más fuerzas para estar de vuelta en los escenarios. #tucaramesuenaus - Los amo Melina León”.

Melina, quien personificó en el show pasado a Alejandra Guzmán, recibió apoyo de sus fans así como de sus compañeros de Tu Cara Me Suena. Francisca Lachapel comentó lo siguiente debajo de su post: “¡Vas a estar bien @melinaleonoficial estamos contigo! ¡Descansa!! Eres muy fuerte y sé que te sentirás mejor pronto🙏🏽”. En tanto, El Dasa escribió: “¡Venga guerrera! ¡A salir de esta para seguir brillando! Que eres de lo más DURO 💪 del show. Te queremos y admiramos. Ánimo”.

Charytin Goyco, quien forma parte del panel de jueces, también le envió un mensaje solidario. “Melina querida, ¡me entristece mucho mi corazón! El Poder De Dios es grande y vas a estar súper bien mi amor. ¡Amen!! 🙏🙏 Te quiero❤️”.

En tanto, sobre el estado de salud de Llane, se sabe que está mejorando. El joven, quien formara parte del grupo Piso 21, compartió este martes en Instagram Stories que se hizo nuevamente una prueba de COVID, y que esperaba que esta saliera negativa para poder reincorporarse a sus actividades.