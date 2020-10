Fernanda Castillo revela los momentos más difíciles de su embarazo

Fernanda Castillo vive una etapa muy especial en su vida personal. Junto a su prometido, Erik Hayser, la actriz está en la dulce espera de su primer bebé, un niño a quien esperan con los brazos abiertos y mucha ilusión. La pareja está tan emocionada que no se separa, al grado de que es el futuro papá quien manifiesta algunos de los típicos antojos del embarazo.

©@fernandacga Fernanda Castillo y Erik Hayser esperan a su primer bebé

“Al principio a él le dieron un poquito de náuseas, pero no mucho. Le han dado más antojos a Erik de los que me han dado a mí”, contó en una entrevista para el programa mexicano Todo Para la Mujer. Y es que no fue nada difícil darse cuenta de lo que sucedía, pues el también actor empezó a comer cosas que normalmente no incluye en su dieta. “Él antes no era nada dulcero y ahora se ha vuelto dulcero, a partir de este proceso”, agregó la actriz que dio vida a Mónica Robles en El Señor de los Cielos.

Aunque siempre ha sido reservada con su vida personal, la dicha que tiene en casa la hizo mostrar un par de fotos inéditas de los primeros meses de su dulce espera. “Estas fueron nuestras primeras fotos... apenas empezabas a notarte afuera aunque dentro de mí, ya sentía que estábamos tan conectados, que hablábamos, que me entendías, que me cuidabas”, escribió para su hijo.