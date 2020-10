Dulce María celebra con emoción el primer aniversario de su boda civil

Por su parte, Paco Álvarez también dedicó unas bonitas palabras para Dulce. “Hoy cumplimos un año de casados ante la ley, ha sido un viaje hermoso desde que te conocí, me cambiaste la vida y me hiciste ver que existe el amor de verdad. El que no tiene condiciones ni exigencias más allá de la voluntad de amarnos, respetarnos y luchar por nosotros cada segundo. Fue un día muy especial junto a mis hijos y nuestras familias, un día que nunca olvidaré. Hoy, un año después, nuestra familia crece y pronto ¡abrazaremos a nuestra bebé hermosa! Te amo, las amo, los amo. ❤️❤️”.

©@dulcemaria La pareja está a la espera de su bebé para finales de este año o inicios del próximo

Casi un mes después de la ceremonia por la vía civil, Dulce y Paco celebraron su ceremonia religiosa el 9 de noviembre en el Lago de Tequesquitengo, a unas horas de la Ciudad de México. A dicho enlace acudieron algunas de sus amigas más cercanas y ex RBD’s como Zoraida Gómez y Fernanda ‘Fuzz’ Malo, además del productor de Rebelde, Pedro Damián.