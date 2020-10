Nacho lanza nuevo video musical junto a su novia, Melany Mille

Un video amigable tras el anuncio de su divorcio

La semana pasada, ocho meses después de que iniciaran los trámites de su divorcio con Inger, Nacho quedó oficialmente separado de la madre de tres de sus hijos. En una entrevista con HOLA! USA, el cantante aseguró que aunque hubo infidelidad en su matrimonio, no fue el detonante para tomar caminos separados. “La gente no sabe que al final de mi relación intenté vivir dentro de la misma casa, después me mudé y estuve un tiempo donde en realidad no tenía residencia. Me quedaba en algunos hoteles de Miami con los que tenía intercambio”, dijo sincero.

©@nacho Nacho e Inger habían tomado la decisión de separarse meses antes de anunciarlo al mundo

“Estuve un tiempo en mi oficina también y pedía las duchas prestadas a alguno de mis amigos en Miami que pueden dar fe también de todo ese tiempo que yo estuve en soledad y justamente me separaba de mi anterior equipo”, agregó sobre los detalles de su separación. Meses después fue cuando el destino lo unió con Melany, con quien se convirtió en padre por cuarta ocasión.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.