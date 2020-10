Daniella Álvarez, feliz de volver a nadar por primera vez desde la amputación de su pierna

Daniella Álvarez esta descubriendo el mundo una vez más. Haber sanado después de que una enfermedad pusiera en peligro su vida y terminara con la amputación de su pierna, hoy es el motivo perfecto para intentar todo por primera vez, aunque desde una perspectiva diferente. Hace unos días la ex Miss Colombia mostraba cómo lograba ponerse en pie sola, lo que es un verdadero logro meses después de su cirugía, y ahora deja ver que es perfectamente capaz de nadar y mantenerse a flote en el mar, ese gran amor que ya quería volver a ver.

Daniella tiene el gran apoyo de sus amigos y familiares más queridos para hacer que cada día cuente. Siempre con una sonrisa, la ex reina de belleza es todo alegría y contagia a sus seguidores con un deseo único por la vida. Con la ayuda de su prima, Orieta Payares, Daniella pudo lanzarse al agua y disfrutar del mar como antes.

Lejos que buscar simpatía, Álvarez es una verdadera muestra de fuerza y positivismo. “¡Oigan, ustedes me quieren tratar como si no supiera nadar!”, dice a su familia, quienes un poco tensos y esperando a ver cómo salía todo, le arrojaron un par de flotadores a las chicas, pero no los necesitaron para divertirse mientras nadaban.

©@lenard.vanderaa Daniella se convirtió en un ejemplo a seguir por su actitud positiva en los momentos más complicados

“Y después de todo lo duro y lo difícil que ha sido mi proceso, ¡qué linda recompensa es volver a sentir el agua del mar! Llevaba días preguntándome cómo sería volver a nadar, pero más que eso, era mi duda de no saber si volvería a disfrutarlo como antes”, escribió feliz después de la divertida tarde bajo el sol.

“Y otra vez lo compruebo: NADA ES IMPOSIBLE. Aquí estoy con mi prima hermana del alma, quien en mis días más duros me prometió que juntas volveríamos al mar... Aquí estamos y yo demasiado feliz ❤ Te amo, Orieta. Gracias Dios”, agregó sobre la promesa que ambas se cumplieron después de superar los días más complicados en mayo pasado.