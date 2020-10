Lili Estefan espera que así reaccione su ex esposo tras sus declaraciones

Lili Estefan abrió su corazón hace unos días para relatar cómo vivió el peor momento de su vida personal: su divorcio con Lorenzo Luaces, quien fuera su esposo por 25 años. Entre lágrimas y dolorosos recuerdos, la presentadora de El Gordo y la Flaca explicó cómo su esposo le confesó su infidelidad cuando un paparazi intentaba chantajearlos con 200 mil dólares a cambio de fotos de Lorenzo con otra mujer. Desde entonces, el matrimonio que creía perfecto, se vino abajo y ahora que ha contado todo lo que vivió, espera que su ex reaccione de una manera en especial.

©@liliestefan Lili Estefan confesó los detalles de su divorcio en su charla con Gloria y Emily Estefan, un momento liberador

Luego de que muchos de sus fans fueran testigos de sus declaraciones en el show online, empezaron los mensajes de apoyo, al igual que otros que tenían muchas dudas al respecto. Lili, siempre atenta con sus seguidores, respondió algunos cuestionamientos, para no dejar cabos sueltos.

Un de los comentarios se refería a la graduación de Lina, su hija, quien en medio de la pandemia terminó sus estudios de preparatoria. En la fiesta organizada en casa de Lili, Lorenzo no figura, y muchos pensaron que era porque La Flaca no lo había invitado. “¡Al padre de mis hijos lo he invitado a todo!”, escribió para aclarar esta duda. ”A cada evento que hemos tenido, desde noche buena en casa hasta cada actividad de mis hijos en la escuela y por alguna razón él no ha podido estar presente en la mayoría de los eventos”, agregó la periodista.