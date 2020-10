Anitta, la reina del pop brasileño, nos cuenta todo sobre su éxito mundial y sus planes de ser mamá

¿Cómo has vivido esta cuarentena? Muy triste, porque me ha tocado cancelar muchas cosas. Iba a cantar en Coachella, tenía muchas entrevistas en televisión, muchas cosas que lanzar y tal… y entonces todo se canceló. Después, me di cuenta que estaba obligada a estar dentro de casa y eso en verdad me hizo pensar mucho. Me di cuenta que llevo todo este tiempo en mi casa, tengo esta casa desde hace mucho tiempo, y nunca había dormido más de una semana en ella. Eso me sirvió para identificar lo importante que es mi vida y valorar un tiempo para mí. Aproveché ese tiempo para estudiar, para estar más con mis perros, con mi mamá, mi familia. Me sirvió mucho para descansar, comer, cosas que yo en el tour, viajando por el mundo, no las hago. Después, hubo otro momento en que lancé una canción en italiano que fue un gran éxito en Italia y me tocó ir hasta allá para aprovechar el buen momento del sencillo. No paré de trabajar y esos dos han sido momentos diferentes que he pasado en esta cuarentena.

Te has convertido en toda una reina del pop a nivel global, ¿cómo te ves a ti misma en este momento de tu carrera? Intento no pensar tanto en eso para no volverme loca, porque son demasiadas cosas que pasan, eventos, gente… cosas nuevas que pasan en mi vida que intento no confundirme con el peso que representa. Prefiero estar tranquila y pensar que las cosas sí han cambiado, pero no estoy al pendiente del tamaño que mi trabajo lleva o de cómo las personas me ven a mí porque creo que estoy bien así.

Tienes 27 años, casi 10 de carrera y estás en tu mejor momento, ¿es cierto que tienes planeado retirarte del medio a los 30? No sé si exactamente a los 30, pero sí que es un plan mío porque llevo ya 10 años trabajando acá en Brasil mucho y soy del tipo de persona que me encanta dedicarme de verdad a lo que estoy haciendo, soy muy exigente. Por ello, quiero tener mi momento de familia, así que cuando me ponga para eso, sí que prefiero parar de cantar porque con toda esta vida de cantante que es muy pesada, una rutina que exige mucho de mí, me gustaría tener tiempo para mi familia. A parte, tengo otros trabajos, no soy solo cantante: fui mi propia mánager, fui mánager de otros artistas acá en Brasil. No quiero pasar de los 35 y no ser mamá.