Ester Expósito descarta haberse hecho algún tipo de cirugías y luce al natural en bikini

Ester Expósito se ha convertido en una de las actrices españolas con más proyección a nivel internacional gracias a su participación en la serie Élite. Al igual que su talento para la actuación, su belleza se ha vuelto muy apetecida por las marcas de moda más importantes del mundo y también ha seducido a sus más de 25 millones de seguidores en redes. Sin embargo, muchos de sus detractores afirman que la española ha recurrido a numerosas cirugías que habrían estilizado aún más su físico.

©@ester_exposito A sus 20 años, Ester Expósito es una de las actrices españolas más seguidas en las redes sociales por miles de usuarios de todo el mundo

Por ello, cansada del escrutinio de la prensa sobre su rostro, la artista de 20 años publicó en su perfil un texto en el que desmiente todos esos rumores tal y como lo han venido asegurando algunos medios como este que compartió: “ Y es que algunos de los retoques que se hizo Ester Expósito se encuentran: una rinoplastia, diseño de cejas, aumento de labios y una bichectomía”.

Seguidamente, ella respondió: ““Pues no me he realizado ninguna rinoplastia ni bichectomía ni cirugía estética. Antes de hacer afirmaciones (no suposiciones/opiniones) hay que comprobar la información”.

Del mismo modo, aseguró que de esta forma es como se engaña a la gente que la sigue y sobre todo al público en general con aseveraciones que alimentan contenidos falsos.