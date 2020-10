¡Danna Paola por fin encontró a Pablo!

©@dannapaola Los fans de Danna están felices porque apareció el chico al que tanto le han cantado

Su historia se refleja en la canción que le ha hecho ganar varios premios y que muchos de sus fans cantan junto a ella. Y aunque le preguntaban por el paradero del chico, aseguraba que no había aparecido aún, a pesar de que es una de las actrices más famosas en España y América Latina gracias a su papel como Lu, en Élite.

¿Qué pensaba de Pablo?

En una entrevista con HOLA! USA , Danna reveló que se sentía cómoda sin que apareciera aquel chico. “¡No, no aparece! Sabes que justo estaba pensando en Twittear: ‘Qué bueno que no apareciste Pablo, porque no sé qué hubiera pasado’”, dijo a principios de octubre, cuando se convirtió en nuestra portada digital.