Eugenio Derbez se tenía que disfrazar para ver a uno de sus hijos

No es un secreto que Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, la madre de su hijo José Eduardo, no se llevan muy bien en la actualidad. Sin embargo, para el actor y comediante no hay ningún problema en hablar sobre el tiempo que fueron pareja o los difíciles momentos de su paternidad cuando la actriz no le permitía ver a su hijo. Ahora, en una entrevista con Luz María Doria, Eugenio Derbez reveló lo que hizo con tal de ver a José Eduardo, aún con las restricciones de su madre.

©@jose_eduardo92 Eugenio Derbez logró mantener una buena relación con su tercer hijo

“No hay nada más doloroso que lo que yo viví con José Eduardo”, dijo Derbez sobre lo más complicado que le ha tocado vivir como papá. “Para mí fue un dolor tremendo el que durante tantos años no me dejaran ver a José Eduardo, ni siquiera tenía acceso, me quitaron la patria potestad, que solo se la quitan a narcotraficantes, delincuentes, a mí por ciertas razones que no quiero decir me quitaron la patria potestad, no me podía ni acercar”, reveló.

Eugenio no se quedó con los brazos cruzados. “Un día desaparecí y el niño no volvió a saber de mí. Intenté meterme a su casa, pero estaba rodeado de guaruras de Omar Fayad -actual esposo de Victoria y gobernador del estado de Hidalgo-”, recordó. “Un día llegué hasta el elevador disfrazado, con barba, bigotes, gorra...”, y aunque sus intensiones eran buenas, la seguridad lo encontró y no lo dejaron acercarse a su hijo.

“Yo quería decirle ‘hijo, aquí estoy. No soy yo’. No sé qué historia le habrá contado y eso me dolió mucho, ese dolor de repente sale a través de una broma”, expresó sobre los chistes que suele hacer de la madre de su hijo.

Un incómodo último encuentro

Eugenio y Victoria cada día son más lejanos. Entre ellos no hay comunicación desde hace tiempo, incluso el hoy esposo de Alessandra Rosaldo recordó que la última vez que se vieron hubo mucha incomodidad. Sin especificar si fue hace poco tiempo o varios años, Eugenio dijo que todo pasó en un mall, a donde iría con su hijo a comprarle ropa. José Eduardo le dijo que su mamá, al igual que ellos, estaba en Los Ángeles y que quería pasar por él. A Eugenio no le pareció mala idea.