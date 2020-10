Así vivió Lina, la hija de Lili Estefan, el difícil divorcio de sus padres

Lili Estefan abrió por completo su corazón para contar los detalles de su divorcio, 25 años después de haber dado el “sí, acepto” a Lorenzo Luaces y tener una familia junto a sus dos hijos, Lorenzo Jr. y Lina. En su reveladora charla, emitida a través del show virtual Red Table Talk: The Estefans, Lili tuvo como invitada a Lina, quien aseguró que desde tiempo atrás notaba que algo no estaba bien en casa, los efectos del divorcio en su ánimo y cómo ahora no se lleva tan bien con su padre como desearía.

©@liliestefan Lina Luaces, de 18 años, reveló que sabía que las cosas no estaban bien con su padre

A pesar de que Lili hizo hasta lo imposible porque sus hijos no se vieran afectados por la situación que pasaba su matrimonio, la infidelidad que confesó Lorenzo alcanzó a ambos chicos. Lina recuerda que cuando tenía 14 años su mamá estaba de viaje, y su padre salió de fiesta con amigos que ella no conocía. A la joven se le hizo extraño, pues conocía bien el círculo social de sus padres.

“Quería saber en dónde encontrarlo porque me iba a quedar sola en casa y así me sentiría segura”, dijo frente a su madre, su tía Gloria Estefan y su prima Emily Estefan. Lina intentó llamarlo, y tras varios intentos por fin escuchó la voz de su padre con música de fondo. Lorenzo volvió a casa no de muy buen humor y con reclamos: “Por eso es que odio estar aquí. En el segundo que llego alguien está de malas o me castiga”, expresó antes de volver a dejar a su hija sola.

Fue entonces cuando Lina supo que su padre ocultaba algo, que las cosas en su hogar no estaban bien. Sin embargo, guardó silencio y no le dijo nada a su mamá, pensando que imaginaba todo y lo que menos quería era crear un conflicto familiar por, aparentemente, nada. Contarle a su hermano tampoco parecía buena opción, a pesar de que tienen una relación muy cercana.