Así fue el compromiso de Ricky Montaner y Stefi Roitman, ¡tienes que ver el video!

Roitman acompañó el video de la entrega de su anillo de compromiso con el siguiente mensaje, en el que dejó ver lo feliz que está por su próxima boda con el hombre de su vida. “La noche de mis sueños… Sí, quiero pasar el resto de mi vida con vos. Espero que los inspire a ustedes también este amor que nos tenemos, que sentimos. Porque a mí me inspira, me da ilusión, me da fuerzas, felicidad, libertad. El amor de mi vida que llegó sin esperarlo. Para despertarme en tantos aspectos. Para hacerme crecer. Él tenía todo preparado. Desde siempre. Su obra es perfecta. Te amo para siempre @rickymontaner ‘Es como un sueño...’”.



El futuro suegro de Stefania, el cantautor Ricardo Montaner reaccionó a la publicación y en la sección de comentarios escribió: “¿Y la boda pa’ cuándo?”, además de mencionar que, el momento fue tan emotivo y lleno de magia, que ninguno de los presentes en el compromiso pudo contener las lágrimas de felicidad.