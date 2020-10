Thalía celebra emocionada el cumpleaños 13 de su hija Sabrina: ‘¡Ya eres una adolescente!’

La familia Mottola Sodi está de fiesta con la celebración del cumpleaños de la hija mayor de Thalía y Tommy Mottola . Sabrina Sakäe cumplió 13 años y tuvo un gran festejo en casa, en compañía de sus seres queridos. La intérprete de No me acuerdo compartió en sus redes sociales una bonita felicitación de cumpleaños para su hija mayor y destacó el hecho de que ya no era más una niña , sino que estaba entrando en la etapa de la adolescencia.

©@thalia Sabrina ya está casi de la altura de Thalía, ¡pronto será toda una jovencita!

El video de Thalía era de lo más conmovedor, pues está formado por varias fotografías de la cantante y ‘Saki’ en las diferentes etapas de su vida, desde que era una bebé hasta la actualidad, casi como una señorita. Además de eso, el clip está musicalizado con una canción que la artista creó especialmente para su primogénita. La cantante de 49 años agregó al video el siguiente mensaje: “¡Feliz cumpleaños amor mío! ¡#sabrinasakaë ¡Te amo vida mía! ¡Hoy te conviertes en una adolescente, 13 años! ¡Ya eres una teenager (adolescente)!😱😱😱 Te amo preciosa mía y quiero seguir siempre a tu lado ayudándote y acompañándote a cumplir cada uno de tus sueños, mi reina. ¡Bendita seas, niña de Dios! Esa canción te la compuse con todo mi amor, te amo mi hija. 🥰💖👭”.