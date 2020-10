Lili Estefan habla por primera vez y entre lágrimas sobre su divorcio: ‘Me rompiste el corazón’

La distante relación entre Lorenzo y sus hijos

Lili no ha hecho más que esforzarse por dar una vida feliz a sus hijos, hoy estudiantes de universidad. Desde aquel episodio, ni Lina ni Lorenzo tienen una buena relación con su padre después de eso. Lina, otra de las invitadas del programa, reveló cómo fue para ella descubrir que en su familia pasaba algo. La joven modelo de 18 años recordó los detalles de hace cuatro años.

©Red Table Talk: The Estefans Lina Luaces, la hija menor de Lili, recordó cómo su padre actuaba de forma sospechosa

Fue como un año y medio antes de que todo sucediera que él se arregló para salir con unos amigos que “ella no conocía”. Lili no estaba en casa, pero la joven intuyó que su padre mentía. ”Quería saber en dónde encontrarlo porque me iba a quedar sola en casa y así me sentiría segura. Tenía 14 años”, recordó. Cuando lo llamó, escuchó música y finalmente llegó, pero al entrar empezó a reclamar. ”Por eso es que odio estar aquí. En el segundo que llego alguien está de malas o me castiga”, dijo, y después su padre volvió a salir.

Lina no quiso decir nada en ese tiempo porque no quería lastimar a su mamá con sospechas que pensó eran sólo suposiciones. La joven lo calló durante un año, incluso llegó a pensar que sus padres jamás se divorciarían porque encontrarían la forma de resolver sus problemas. Pero Luaces no pensaba igual y luego de poner una demanda de divorcio, la pareja se separó legalmente en enero pasado.