Sherlyn logra salir de Cancún tras la amenaza del huracán Delta en México

Las alertas están al máximo en las costas de Mérida, en México. La zona, mejor conocida de manera general por ser el paradisíaco destino de Cancún, hoy es un escenario de temor entre sus habitantes debido al huracán Delta. Atrás quedaron los días soleados para relajarse frente al mar y en cambio un panorama lluvioso y con fuertes vientos despierta el pánico entre la gente que no puede hacer más que refugiarse y esperar a que el suceso natural siga su curso. Sherlyn se encontraba justo en Cancún cuando las alertas se pintaron de rojo, y para protegerse a ella y a su bebé André de cuatro meses, actuó con velocidad para regresar a su hogar en la Ciudad de México. ¡Y por poco no lo logra!

©@sherlyny La actriz logró regresar a salvo a casa

Sherlyn contó a sus fans a través de las Instagram Stories que se encontraba nerviosa pero a salvo. La actriz reveló que pudo abordar el último vuelo autorizado hacia la ciudad, con lo que logró alejarse del peligro. “No me quedé tranquila de estar aquí en pleno huracán con André. Estoy tratando de salir de Cancún, no me quiero arriesgar a los vientos, los vidrios y esas cosas con un bebé“, dijo a sus seguidores desde el aeropuerto.

A pesar de ser una situación de riesgo, Sherlyn compartió que de no ser mamá, no hubiera actuado tan velozmente. “Si hubiera estado sola quizá me hubiera quedado con mis amigas a pasar el huracán juntas, por la aventura juntas o yo qué sé, pero con el bebé cambia totalmente... tuve mucho susto la verdad, ni siquiera me lo pensé, no me dio tiempo ni de futurear, fue de pensar cómo se resuelve y cómo salimos de aquí”, dijo tranquila de estar en casa.

©@sherlyny Sherlyn estuvo unos días en Cancún, pero se topó con clima lluvioso, primero por la tormenta Gamma y ahora por el huracán Delta

La actriz esperaba pasar unos días de descanso en la playa, pero se topó con el mal clima que hoy pone en riesgo la integridad de los habitantes. “No me tocaba un huracán desde que era puberta. Estoy un poco nerviosa, pero todo va a salir bien, la gente actúa con mucha tranquilidad, mucha responsabilidad, van a evacuar todos los hoteles, afortunadamente yo tengo acá a todos mis amigos”, agregó.

Bárbara de Regil y Roberto Palazuelos en medio de la zona de riesgo

Aunque Sherlyn y su bebé lograron llegar a casa a salvo, otras celebridades no corrieron con la misma suerte. Bárbara de Regil es una de ellas, pues no consiguió un vuelo que la llevara a la Ciudad. “Nos desalojaron del hotel, no hay vuelos, el huracán viene fuertísimo y no tengo dónde quedarme”, dijo la actriz de Rosario Tijeras, quien después anunció que había encontrado un refugio en Tulum.