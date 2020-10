Paulina Rubio confiesa sobre su video viral: ‘Es lo peor que me ha pasado’

Paulina Rubio se mostró muy cercana a su público, a quienes les mostró sus emociones a flor de piel y, en varias ocasiones, al borde del llanto. Sincera, La Chica Dorada lucía cómoda en casa junto a una de sus mascotas, un semblante muy distinto al que hace unos meses dio la vuelta al mundo cuando protagonizó un concierto virtual en el que apareció distraída y un poco confundida. Ahora, la cantante mexicana habla por primera vez de aquel clip que considera uno de los peores momentos de su carrera.

En abril pasado, Pau formó parte de la iniciativa Oe World Together at Home, con la que al igual que otros 150 artistas alentaban a las personas a quedarse en casa para evitar la ola de contagios de COVID-19. Desde su hogar en Miami, Florida, la también actriz no lucía tan fresca como siempre y su actitud dio mucho de qué hablar.

©@paulinarubio Paulina Rubio se sinceró sobre el video que originó diversos comentarios

“Soy responsable de todo lo que ha pasado, sobre todo porque al ser una persona famosa, soy alguien que pone el ejemplo, pero también soy ser humano y meto la pata y la riego y de verdad aprendo de mis errores; entonces lo que empezó como un concierto en vivo, como una iniciativa para poner mi granito de arena resultó en uno de los peores días de mi vida”, dijo sincera sobre cómo le afectaron los comentarios y memes que surgieron de ese clip.

La cantante mexicana aseguró que no recibió muy bien los comentarios negativos, aquellos que rayan en el bullying y que le afectaron más de lo que esperaba. “Fue desastroso, pero aprendí de ello. Mucho de lo que se dice es mentira”, dijo de corazón.

Sin embargo, la Chica Dorada aclaró que no hacía ese video para justificarse o pedir perdón. “Estoy aquí para sacarme la espinita, para que el día de mañana cuando mis hijos sean grandes y vean esto sepan de donde vengo y sepan que tengo muy claras mis prioridades, que son mis hijos, mi familia y mi público, la gente que me quiere y me ha hecho”, explicó.

Paulina Rubio, más tranquila sobre aquel incidente

Ahora Paulina Rubio está más calmada sobre aquel video, y en lugar de mirar al pasado, se enfoca en lo que quiere lograr a corto y mediano plazo. “Hoy estoy muy clara de que hay mucha Paulina, tengo muchísimos planes de música, de vida, de inspiración personal, estoy más pegada a la tierra que nunca. Tengo los pies muy firmes y sé muy bien que lo más importante después del amor y la salud, es el amor de todos ustedes”.