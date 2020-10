Nacho Mendoza e Inger Devera están oficialmente divorciados

En la historia de Nacho Mendoza e Inger Devera se escribió el capítulo final. Tras más de un año separados y ocho meses de espera legal, la pareja quedó oficialmente divorciada y ponen así el punto final al matrimonio que inició en 2014.

©@nacho Nacho Mendoza e Inger Devera quedaron oficialmente divorciados

Durante su tiempo juntos, el cantante y su hoy ex esposa tuvieron tres hijos: Miguel, Santiago y Matías; quienes convivían muy felices con Diego, el hijo mayor del cantante y fruto de una relación anterior.

En los documentos publicados por Suelta la Sopa, resalta que el cantante pagará una manutención por sus pequeños de $2,868.29 hasta que cumplan la mayoría de edad. Aunque los pequeños viven con su mamá en un nuevo hogar, el cantante sigue en contacto con ellos y hasta les presentó de manera virtual a Mya, su hermanita menor, y a quien tuvo con su actual pareja Melany Mille.

Nacho e Inger iniciaron los trámites de divorcio en febrero pasado señalando que la separación era irremediable. Mientras esperaban la resolución de la Corte, el cantante rehizo su vida con la periodista venezolana, con quien hoy forma una linda familia acompañada de su hija.

La confusión de la supuesta infidelidad de Nacho Mendoza

Por los tiempos del anuncio de su divorcio y el nacimiento de su hija, varios internautas aseguran que el cantante le fue infiel a Inger Devera con Melany Mille. Sin embargo, tal como Nacho confirmó en una entrevista exclusiva con HOLA! USA , cuando conoció a la reportera, ya llevaba meses fuera de la casa que compartió con la mamá de sus hijos y entre los dos habían llegado al acuerdo de divorcio.

©Custom Aunque Nacho Mendoza aseguró que hubo infidelidad en su matrimonio, explicó que no sucedió en su tiempo con Melany Mille

“Durante nuestra relación hubo infidelidad. Ojo, durante nuestra relación, no que nuestra relación se acabó por una infidelidad”, explicó. “La gente no sabe que al final de mi relación intenté vivir dentro de la misma casa, después me mudé y estuve un tiempo donde en realidad no tenía residencia. Me quedaba en algunos hoteles de Miami con los que tenía intercambio”, agregó.