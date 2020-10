¿Qué opina Ana Brenda Contreras sobre el supuesto romance de Iván Sánchez y Camila Sodi?

Dicen que lo que no fue en tu año, no debe hacerte daño. Y eso es lo que opina Ana Brenda Contreras sobre el supuesto romance de su ex, Iván Sánchez, con Camila Sodi. El actor recién fue capado en unas idílicas vacaciones acompañado de la sobrina de Thalía, en donde el romance se conjugó con el sol y el mar, y quedó plasmado en varias fotografías publicadas por ¡HOLA! México , además de un par de postales de ambos, aunque con cuidado de no revelar la identidad de su acompañante sobre un lujoso yate.

Pero Ana Brenda no se sintió mal al ver las fotos, ni le afectó como muchos habían pensado, pues su historia de amor con el actor quedó en el pasado desde hace dos años. “No me afecta, pero me pone nerviosa que me pregunten en un programa, porque a cualquier persona que le pregunten cosas de un ex, que obviamente ya pasó, es como incómodo”, explicó a Despierta América la presentadora de Tu Cara Me Suena.

Y es que aunque tuvieron una relación formal por dos años, luego de que sus caminos coincidieran en la telenovela Lo Imperdonable, el destino los hizo ir por rumbos aparte. La herida de la ruptura ya sanó, por ello es que la actriz mexicana le desea lo mejor a quien una vez fue el amor de su vida. “Yo creo que todo mundo tiene derecho a ser feliz, y para adelante, la vida es corta y que cada quién haga lo que quiera, y que sean felices, ¿no? Qué bueno, cada quién”, dijo sincera.

Heridas que sanan y un futuro lleno de esperanza

En su tiempo, Ana Brenda Contreras sintió dolor en el corazón al poner punto final a su relación. Aunado a ello, se enfrentó a la pérdida de su padre, el hombre más importante de su vida. Y los cambios continuaron cuando llegó una mudanza a su vida. Todo ello resultó en una depresión y episodios de ansiedad que mantenían a la también modelo abrumada, pero que con ayuda profesional logró salir adelante.