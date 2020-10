La hija de Jennifer Lopez tiene un rol especial en su boda con Alex Rodriguez

La boda de Jennifer López y Alex Rodríguez podría incluir una actuación especial de la hija de JLo, Emme. La pequeña de la cantante, que comparte con su ex Marc Anthony, reveló a E! News la canción que está considerando interpretar en las nupcias de su madre y A-Rod. “Una canción que creo que cantaría es una que nos conecta a ella y a mí, pero también estoy pensando en un tema que también la conectaría a ella con Alex”, dijo Emme de 12 años. “Pero la que nos conecta a ella y a mí es You Are My Sunshine. Me cantaba eso todos los días cuando era pequeña, cuando me iba a dormir”.

©Jennifer Lopez Emme reveló la canción que está considerando cantar en la boda de su mamá y Alex Rodríguez

Emme no es ajena a actuar para grandes audiencias. La autora de Lord Help Me subió al escenario junto a Jennifer en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl a principios de este año. En declaraciones a la revista People sobre cantar con su madre, Emme confesó: “No lo pienso demasiado”, y agregó: “Me levanto y lo hago”.

Alex y Jennifer estaban listos para casarse este verano; sin embargo, la pandemia mundial obligó a la pareja a posponer su boda. “Estoy un poco desconsolada porque teníamos grandes planes, pero también estoy como, sabes qué, Dios tiene un plan más grande y solo tenemos que esperar y ver”, dijo la estrella de Hustlers en el programa Today en Mayo pasado. “Tal vez sea mejor. Tengo que creer que así será”, aseguró.

Emme habló recientemente sobre sus futuras hermanastras, Natasha de 15 años y Ella de 12 años. “Siempre nos llevamos bastante bien”, dijo a Entertainment Tonight. ”Al principio pensé que mamá y Alex eran amigos y pensé, ‘Oh, se quedará con nosotros por mucho tiempo’. Y luego me di cuenta, ’Oh, están juntos’. ’Oh, Ella y Tasha, van a ser mis hermanas’. Fue una comprensión repentina”.