Natalia Barulich deja a Maluma en el pasado y aclara su relación con Neymar

Aunque desde hace un año Natalia Barulich y Maluma decidieron tomar caminos separados, cada paso que dan inevitablemente los une entre rumores de un posible regreso o indirectas de ambos lados. Para ella, esas historias no tienen importancia, ni siquiera aquellas que la relacionan sentimentalmente con Neymar Jr., con quien parecería tener un romance desde hace unos meses. Directa y decidida, la guapa modelo rompió el silencio sobre los romances que la rodean.

©Custom Natalia Barulich y Maluma mantuvieron un noviazgo de dos años, y actualmente la relacionan con Neymar Jr.

“Eso está en el pasado y quiero dejarlo ahí porque fue una experiencia en mi vida de la cual no me arrepiento”, dijo en una entrevista para el programa mexicano de espectáculos Ventaneando. Si bien ella ha trabajado en dejar el pasado en donde pertenece, pidió a sus fans y a los medios hacer lo mismo. “Es momento de superar eso y nosotros estamos separados desde hace un año”, dijo sobre el noviazgo que tuvo con el cantante colombiano.

Así como ella, Maluma dio vuelta a la página desde hace tiempo. Y aunque existen rumores de que dedicó la canción Hawái a su ex y Neymar Jr., él mismo aclaró cómo es la situación con la modelo. “Jamás me inspiré en ninguna relación del pasado. Nunca fue inspirada en ningún acontecimiento de mi vida. Yo sé que muchos de ustedes lo querían, pero no es así. Terminé mi última relación tranquilo, feliz, cada quien fue a hacer lo que tenía qué hacer, cada quien se fue por lo suyo. Yo también hice mi vida y quise hacer esta canción porque sé que muchos de nosotros nos sentimos identificados”, aseguró en un video en sus redes sociales.

Natalia Barulich y Neymar Jr., ¿son novios?

Así como vive rodeada de rumores que la involucran con su ex, también la relacionan de manera sentimental con el futbolista del París Saint-Germain. “Es un gran amigo y ni sé porqué los medios piensan que estamos juntos”, explicó sobre la cercanía que tiene con Neymar, con quien coincide en diversos puntos del mundo en vacaciones increíbles. “Tengo mucho respeto hacia él, es grandioso. Y siempre lo veo cuando estoy en París, cuando estoy en Europa. Tenemos una gran relación, pero no es lo que todo el mundo piensa”, aseguró.