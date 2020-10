Pamela Silva explica el error que cometió como mamá primeriza y aconseja a las futuras madres

Como toda madre primeriza, Pamela Silva va aprendiendo valiosas lecciones sobre la marcha y por ello, ha querido compartir con sus seguidores algunos de los mayores aprendizajes que ha adquirido en los cinco meses de vida de su pequeño Ford . Recientemente, la periodista de Primer Impacto (Univision) compartió un video en el que su bebé aparece con un ¡trajecito navideño! Pamela explicó la razón por la que su hijo de ‘adelantó’ a la época decembrina y aseguró que con esto, quería advertir a las futuras madres sobre sus compras.

©@pamelasilvatv Pamela Silva se convirtió en madre el pasado 22 de abril

Silva, de 39 años, explicó que estaba tan emocionada por se madre, que a lo largo de su embarazo compró mucha ropa para Ford Liam, incluidas varias prendas de invierno o con motivos navideños. La comunicadora no contaba con lo rápido que su hijo se desarrollaría y lo pronto que él dejaría la ropa. Así que, está tratando de aprovechar la máximo sus compras y por ello, el bebé ahora tiene una pijama navideña.

“Consejo para las mamás primerizas: que no compren demasiada ropa”, dijo Pamela en su video publicado en Instagram stories. “Yo me emocioné y por eso mi hijo ya está con la pijama de Navidad porque se la compré por adelantado y si no la usa ahora, pues no le va a quedar ya para Navidad”. Con este valioso consejo, Pamela espera ser de ayuda para aquellas futuras mamás que preparan la llegada de sus bebés.