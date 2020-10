Dulce María sobre su decisión de no reencontrarse con RBD: ‘Aunque me duela y sea difícil, no es el momento para mí’

Los fans de RBD no pueden esperar más al reencuentro de la agrupación , el cual se llevará cabo el próximo 26 de diciembre, a través de un concierto virtual, denominado Ser o parecer. Sin embargo, dos de sus seis integrantes no formarán parte de esta anhelada reunión. En un Instagram Live, Dulce María explicó a sus fans que la razón por la que no participará es por su embarazo, el cual ya está muy avanzado y teme que su parto coincida con la fecha del reencuentro. La cantante agregó que además de eso, quiere cuidarse al máximo, pues llevar un embarazo en plena pandemia no es nada fácil.

©@anahi RBD se reencontrará el 26 de diciembre en un concierto virtual. Dulce María ni Alfonso Herrera participarán

“A mí obviamente me encantaría estar ahí físicamente pero como saben estoy embarazadísima, mi panza crece cada día más; tengo como 7 meses. Lo que me dicen es que puede nacer entre diciembre y enero, no se sabe. Te dicen que son nueve meses, pero en realidad puede nacer entre la semana 37 o la semana 42”, explicó la intérprete.

©@dulcemaria Dulce María y Paco Álvarez esperan con emoción a su primera hija juntos

Dulce María, quien recién debutó en las filas de Telemundo con la segunda temporada de Falsa Identidad, dijo que en cualquier otro momento de su vida sí hubiera accedido al reencuentro, pero que ahora no era posible. “Claro que yo iba a ser parte, yo lo hubiera podido hacer en cualquiera de estos 12 años que han pasado, no hubiera habido nada más importante que estar ahí presente honrando todo esto”, comentó.