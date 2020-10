Novia de Nacho Mendoza sorprende en bikini a tres meses de convertirse en mamá

La constancia y disciplina de la feliz mamá no es algo nuevo para ella. Desde años atrás aprendió a balancear los alimentos para estar en forma y llena de energía. Además de que el ejercicio forma parte vital en su rutina, misma con la que lució su figura cuando ganó como Miss Venezuela en 2015.

La privacidad de su vida familiar

Para Melany son días llenos de felicidad. Al lado de su hija Mya y de su novio, Nacho Mendoza, la ex reina de belleza encontró una nueva rutina que la hace sonreír día con día. Y para enfocarse sólo en cosas que la hacen sentir bien, como su trabajo solidario y a favor de quienes más lo necesitan, decidió cerrar el paso a las críticas y no mostrar a su bebé en las redes sociales.

©@millemelany La ex Miss Venezuela emitió un contundente mensaje hacia quienes la critican

“Que porque me maquillo, que porque me peino, que en qué momento hago todo eso, que tengo 10 nanas, que porque me hice 10 mil operaciones si igual quedé horrible y espantosa… Ahora yo les pregunto ¿ese es problema suyo? ¿Esa cara esa suya? ¿ese pelo es suyo?” escribió cuando sus redes sociales aún eran pública. “Esa hija tampoco es suya, y como no es suya, no la tengo que mostrar. Entonces no pierdan el tiempo mi gente. Entonces es una decisión tomada, que yo no voy a mostrar a mi bebé en las redes sociales o por lo menos no ahora”, sentenció.