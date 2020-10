Hijo de Eugenio Derbez revela que tuvo Coronavirus

©@jose_eduardo92 El también actor no sabía cómo contarle a su familia que estaba contagiado

“Me llegan los resultados positivos... y me puse muy mal, me espanté mucho”, confesó de corazón. “Lloré bastante, me angustié. No sabía cómo decírselo a mi familia, no sabía cómo contarles. Me había cuidado tanto durante tanto tiempo”, agregó sobre la angustia que sentía. De lo que está seguro es que se contagió en el aeropuerto, aunque no sabe en qué momento.

Sus padres, Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, se preocuparon mucho, pero conforme pasaba el tiempo notaron que su hijo mejoraba. “Gracias a Dios no me fue tan mal. Los primeros cuatro días fueron los más difíciles”, agregó mientras mostraba al mundo el resultado positivo de su prueba. Ahora, más tranquilo y libre de la enfermedad, decidió reaparecer para contar su experiencia y pedir a sus seguidores que se cuiden y tomen las medidas de salud necesarias para mantenerse sanos ante la pandemia que sigue cobrando la vida de miles de personas día a día.