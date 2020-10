Fallece Kenzo Takada por coronavirus, el reconocido diseñador de moda japonés

El mundo de la moda está de luto por el fallecimiento de Kenzo Takada, reconocido diseñador y creador de la marca que lleva su nombre, a causa de coronavirus. Dentro del marco de la semana de la moda, París ha sido testigo de esta irreparable pérdida según informó este domingo un portavoz de su firma citado por medios franceses. En dicho comunicado se informaba lo siguiente: “Kenzo Takada se apagó el domingo 4 de octubre de 2020 en el Hospital Americano de Neuilly-sur-Seine a consecuencia del covid-19”.

©GettyImages Kenzo fue el primer modisto japonés en ganar popularidad en la exigente escena de la moda parisina

Conocido por sus estampados coloridos y originales recursos gráficos, Kenzo fue el primer modisto japonés en ganar popularidad en la exigente escena de la moda parisina. Su imperio empresarial abarca también perfumes y cosmética. En diversas entrevistas, confesó que su pasión por la moda nació de la lectura de revistas que coleccionaba su hermana.

Nacido en 1939 cerca de Osaka, se instaló en Francia en la década de 1960 y desarrolló toda su carrera ahí, hasta su retiro a finales del siglo pasado.

Creó su marca de renombre internacional después de 1970 y lanzó su primera línea para hombres en 1983. Pocos años después dio vida a las colecciones de ropa deportiva e informal bautizadas Kenzo Jeans y Kenzo Jungle.

©GettyImages Creó su marca de renombre internacional después de 1970 y lanzó su primera línea para hombres en 1983.

Tras sus primeros años en la capital de la moda, no se perdía ningún desfile y decide empezar a diseñar sus propias piezas. Al poco tiempo, vende sus ideas y sus primeras creaciones no eran las más sofisticadas ya que no poseía los recursos económicos para comprar tejidos de calidad.

Luego, dio el gran salto a nivel internacional y sus pasarelas se exponían en Nueva York, Tokio y todos los focos de la grandes ciudades. Sus originales puestas en escena eran tan vanguardistas que incluía hasta elefantes.

Ya en 1993 forma parte del gigante de la moda LVMH. Seis años más tarde decide dar un paso al costado en la moda, pero siguió vinculado al mundo de las tendencias a través de un proyecto de decoración. Su legado perdurará por siempre y servirá de inspiración para futuras generaciones.

