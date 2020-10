Charlize Theron muestra por primera vez el rostro de sus hijas tras años de haberlas adoptado

En numerosas ocasiones, el asedio de la prensa gráfico ha captado a Jackson junto a su madre vistiendo faldas o vestidos. El tema despertó la crítica y polémica alrededor del círculo familiar de la actriz e incluso llegó a cuestionar la capacidad de Charlize como madre.

Lo cierto es que la protagonista de cintas como Mad Max y Monster se ha esmerado en criar con mucho amor y comprensión a sus hijas.

©@charlizeafrica Las imágenes fueron compartidas en el marco del Día de las Hijas

Theron está lista para vivir a plenitud su vida junto a sus dos pequeñas, por quienes vive y trabaja con total entrega. Y aunque su soltería también ha sido tema de titulares, ella misma ha dejado claro que aún no ha encontrado al hombre con quien desea compartir el resto de sus años.

“En mi vida ahora mismo no hay espacio para que ocurra algo así. No hay esta cosa que me impulse a tener una relación romántica. Disfruto teniendo citas pero no sé si alguna vez podré volver a vivir con alguien. Para ser sincera, tal vez se tengan que comprar la casa a mi lado. No lo sé, no sé si voy a poder lidiar con eso de nuevo, soy demasiado vieja para esas cosas”, afirmó en junio pasado.

