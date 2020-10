Irina Baeva cumple su sueño de conocer a Sarah Jessica Parker

“La verdad fui bastante incrédula, pero terminé yendo y a ver qué pasa, porque como se darán cuenta, aquí en Nueva York las cosas locas se hacen realidad y no sólo conocí a Sarah Jessica Parker sino que se portó de una manera increíble conmigo, pude platicar con ella, pude practicar mi inglés con ella, pude hacer shopping de zapatos con ella como gran fan de Sex and the City que soy”, agregó en sus historias.

“¡No lo puedo creer! Es una demostración más de universo de que todas las cosas que nos podemos imaginar, que todo lo que podemos soñar de verdad que se hace realidad. Nuestra mente es demasiado poderosa”, comentó feliz. “Recuerden que el universo siempre conspira a favor de los soñadores y eso que tú estás buscando, también te está buscando”, dijo para sus fans.