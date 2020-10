Eugenio Derbez revela que Aislinn no quería separarse de Mauricio Ochmann

©@mauochmann Aislinn y Mauricio tienen una hija en común Kailani

“Lo hemos platicado y justo fue un tema que tocamos el otro día le dije, a mi hija: ‘¿Tú crees qué, si no hubiéramos hecho la serie, no hubiera pasado nada?’, y me dijo, ’Fíjate que yo creo que la serie fue un catalizador, o sea, creo que sí nos hubiéramos acabado separados, tarde que temprano, fue algo que aceleró el proceso de una manera impresionante”, contó el padre de cuatro.

Eugenio no pudo evitar sentir cierta culpa por llevarse a su hija y su esposo a esta aventura para el reality. “Siempre tuve dudas de si había hecho bien o había hecho mal con este viaje, pero a final de cuentas, creo que fue una buena idea y lo que tenía que suceder en cinco años, quizá, sucedió en uno”, dijo más tranquilo.