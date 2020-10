Una ‘tía cool’, así es la bonita relación entre Salma Hayek y la hija de Alfonso Cuarón

View this post on Instagram

I love a lot of animals and a lot of people in the world, but on this National Love People Day, @BuCuaron I’m sending you some extra love! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Amo a muchos animales y a mucha gente en el mundo pero @Bucuaron - En este Día Nacional de dar Amor a la Gente, te mando extra amor a ti! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #nationallovepeopleday