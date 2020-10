La hijita de Marlene Favela ya dice ‘papá’ y el exesposo de la actriz reacciona

Marlene Favela está viviendo una de las etapas más bonitas al lado de su hija Bella, quien poco a poco, ha empezado a formar sus primeras palabras, a solo unos días de celebrar su primer año de vida. La actriz de telenovelas sorprendió a sus seguidores al compartir un video en el que aparece la pequeña diciendo ‘papá’. A los fans de la actriz de telenovelas les llamó la atención que la niña se refiriera a su padre, George Seely, pues no lo ha visto desde hace meses .

©@bellaseely_ La pequeña Bella es la adoración de Marlene

Cautivado por la ternura de su hija de casi un año, el empresario George Seely reaccionó al video de la pequeña, el cual fue compartido por Marlene en la cuenta de Instagram de Bella, donde acumula más de 250 mil followers. “So so cute 💗💗💗💗😘 (Tan linda)” escribió Seely, quien comentó por segunda ocasión con más emojis. “💗💗💗💗💗💗🌸🌸🌸”. En el video se escucha la voz de Marlene en un tono súper dulce, dirigiéndose a la bebé: “Papá… Sí, Bella enséñales que ya dices papá”.

Loading the player...

Seely, quien recientemente regresó a las redes sociales, también está consciente de que el primer año de su hija se acerca. La bebé nació el 12 de octubre de 2019, y para esta celebración, la estrella de novelas como Por amar sin ley seguro preparará algo increíble. Aunque el papá de la niña está lejos, en su perfil de Instagram le ha dedicado algunos mensajes con motivo de su próximo cumpleaños. “Your birthday is coming up very soon 💗💗💗💗 (Tu cumpleaños se acerca muy pronto”, comentó en una imagen que publicó en su perfil.