Emme, hija de Jennifer Lopez, asegura que Marc Anthony ‘es un padre amoroso’

Emme, la hija de Marc Anthony y Jennifer Lopez , hizo el lanzamiento de su primer libro titulado Lord Help Me por todo lo alto y se encuentra muy entusiasmada por su debut como escritora. Por este motivo, la famosa niña de 12 años ha realizado una serie de entrevistas en donde no solo ha hablado sobre su nuevo proyecto, sino también de lo mucho que admira y adora a sus padres. A su corta edad, la pequeña ha conseguido logros impresionantes bajo la guía de sus progenitores, como por ejemplo haber participado en el videoclip de su madre y compartir escenario con ella en el Super Bowl 2020.

©@jlo Marc Anthony y Jennifer Lopez orgullosos por los logros de su hija Emme

Tras la publicación de su trabajo literario en formato ilustrado, en el cual habla sobre el poder de la oración y que comenzó a escribir cuando tenía 7 años, la preadolescente habló con ET y no dudó en mostrarse agradecida por los buenos valores que le han inculcado sus queridos papis.

“Es simplemente increíble. Es un ser humano tan poderoso. Es una locura. Ni siquiera sé cómo explicarlo. Hay tantos adjetivos que pueden describirla de tantas buenas maneras”, expresó Emme sobre la “Diva del Bronx”.

©@jlo Emme ha publicado su primer libro titulado ‘Lord Help Me’

Con respecto a Marc Anthony, la niña lo describió como un padre amoroso. “Es muy divertido. Se preocupa mucho por todos nosotros. Es simplemente una buena persona”, señaló sobre el salsero, quien es padre de cinco hijos más.

Asimismo, también habló sobre la relación con su hermano Max y aseguró que es “ruidoso”, con quien comparte cuarto en la casa de su madre en Nueva York, lugar desde donde se conectó para la charla.