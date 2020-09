Exesposo de Naya Rivera explica por qué la hermana de la actriz vive con él y su hijo: ‘Es lo más cercano que tiene a una madre’

“Entonces, cuando pones a dormir a tu hijo, no siempre tienes que estar solo con tus pensamientos y no tienes que estar triste preguntándote cuando mejorará todo. Al menos tienes a alguien contigo con quien hablar o simplemente sentarte en silencio y estar triste. No tienes que lidiar con estar completamente solo”, agregó el actor.

Por su parte, Nickayla también reaccionó a los reportes que los vinculan de manera sentimental. En Instagram stories, la modelo de 25 años compartió el siguiente mensaje, en el que dejaba claro que lo más importante para ella en estos momentos era su familia y por supuesto, el pequeño Josey. “En el momento más oscuro de mi vida, lo único más importante son mis amigos y mi familia”, se lee al inicio de su mensaje. “Cuidando de mi sobrino a pesar de que no puedo ni cuidar de mí misma. No me interesa la manera en la que se ven las cosas porque nadie puede ver el agonizante momento que estamos enfrentando”.

“Lo que más importa y que he aprendido es demostrar compasión, no juzgar a los otros y nunca dar por sentado un momento de la vida”, agregó. Al final de su mensaje, hizo una petición especial a aquellos que no han cesado de criticarla por su cercanía con Ryan y su reciente mudanza: “Espero que todos ustedes puedan hacer lo mismo”.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.