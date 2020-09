Ana Patricia Gámez encuentra un inesperado recuerdo de su padre a tres meses de su partida

©@anapatriciatv El padre de Ana Patricia Gámez se apareció en los sueños de Alejandra Espinoza en la misma noche que a ella

“Sentí ese abrazo que no le pude dar. Me despedí de él. Le pregunté que si tenía miedo y me dijo que no, pero que estaba preocupado por nosotras (sus hijas y esposa)”, contó Ana Patricia en Charlas con Luz… Ma, el show de entrevistas de Luz María Doria. “Al final me dijo mi papá: ‘Ya le dije a Alejandra que te acompañara. En ese momento no lo entendí y lo dejé así”, contó.

Cuando reveló este sueño, Alejandra Espinoza contó que ella soñó con Don Juan Gámez en la misma noche. “Alejandra me mandó un mensaje larguísimo que yo no podía creer: ‘Ana, el día que murió tu papá, yo lo soñé’”, confesó sobre la coincidencia de la que no había hablado en público.

En el sueño, Ana Patricia estaba en un estudio de grabación y Alejandra la veía por el monitor cundo llegó el padre de Gámez junto a ella y le comentó lo hermosa que se veía. “Mi papá le dice: ‘Se las encargo’”, fue entonces cuando Ana Patricia entendió el mensaje que su padre le dio en sueños.