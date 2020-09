¡Kalimba y Aislinn Derbez fueron pareja! El cantante de OV7 lo cuenta todo

Kalimba dejó sorprendido a más de uno de sus seguidores cuando reveló que hace varios años él y Aislinn Derbez fueron novios. Aunque asegura que muchos sabían de aquel romance, el cantante de OV7 pocas veces había hablado de aquellos días en los que estaba completamente enamorado de la primogénita de Eugenio Derbez, y cómo fue él quien decidió poner final a su noviazgo, aunque lo hizo por amor. Una etapa que recuerda con mucho cariño y que lo inspiró para componer un disco completo que dedicó para ella.

©@kalimbaofficial Kalimba reveló cómo fue su noviazgo con Aislinn Derbez

Kalimba no era el único enamorado, según contó en el programa Pinky Promise, de la cantante Karla Díaz, Aislinn estaba tan flechada por Cupido como él. En aquella época, Derbez se fue a Nueva York para estudiar su carrera como actriz, pero estuvo a punto de dejarlo todo por amor.

“Ella ya se quería regresar, le urgía regresarse porque estábamos muy enamorados, entonces me dijo: ‘Voy a meter más materias, para ya regresarme y verte’”, recordó Kalimba. El plan parecía acelerado, pero podría funcionar.

©@aislinnderbez Aislinn quedó muy dolida cuando Kalimba decidió terminar la relación

A pesar de que ambos querían estar juntos, el cantante tuvo que tomar una fuerte decisión para no afectar a la chica que amaba y terminó la relación, aunque después se arrepintió. “Al final, los últimos meses me dijo: ‘Sabes qué, no aguanto, me voy a salir’, le dije: ’No puedes salirte de la escuela, no hay forma, no te voy a dejar que te salgas de la escuela’. Entonces la corté y luego la busqué al mes, le dolió tanto que se cerró y ya nunca quiso regresar”, dijo.

©@aislinnderbez Aunque después la buscó, Aislinn ya no quiso saber nada de su ex

“A mí me dolió más. La quiero muchísimo, siempre lo voy a decir porque ella me enseñó a abrir el corazón”, recordó. Dolido y sin forma de comunicarse con ella, Kalimba canalizó sus sentimientos en la música y compuso un álbum completo dedicado a Aislinn. “Es preciosa y es una muy linda persona. De hecho todo ese disco NegroKlaro, se lo escribí a ella. Ella lo sabe”, reveló al abrir su corazón.