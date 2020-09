Nickayla Rivera rompe el silencio ante las críticas por vivir con el ex de su fallecida hermana Naya Rivera

A dos meses de la trágica muerte de Naya Rivera , el exesposo de la actriz, Ryan Dorsey ha encontrado consuelo en sus amigos y su familia , sobre todo en Nickayla Rivera, la hermana menor de la actriz de Glee. De acuerdo con los reportes del Daily Mail, Ryan y Nickayla se han hecho inseparables e incluso, habrían alquilado una casa de tres habitaciones en California para vivir juntos, y así ella podría ayudar en la crianza de su sobrino Josey, de cinco años. Ante las críticas por la inesperada relación que ha desarrollado con el exesposo de su hermana, la modelo de 25 años, quien tiene un gran parecido con Naya Rivera, usó sus redes sociales para hacer frente a los comentarios.

©@nickaylarivera Nickayla Rivera con su hermana Naya... Ambas eran muy cercanas

A través de Instagram stories, Nickayla publicó el pasado lunes un mensaje en el que dejaba claro que su prioridad en este momento era su sobrino y que los comentarios negativos sobre ella y Ryan la tenían sin cuidado. “En el momento más oscuro de mi vida, lo único más importante son mis amigos y mi familia”, se lee al inicio de su mensaje. “Cuidando de mi sobrino a pesar de que no puedo ni cuidar de mí misma. No me interesa la manera en la que se ven las cosas porque nadie puede ver el agonizante momento que estamos enfrentando”.

©@nickaylarivera Este fue el mensaje que Nickayla Rivera compartió en sus redes sociales

“Lo que más importa y que he aprendido es demostrar compasión, no juzgar a los otros y nunca dar por sentado un momento de la vida”, agregó. Al final de su mensaje, hizo una petición especial a aquellos que no han cesado de criticarla por su cercanía con Ryan y su reciente mudanza: “Espero que todos ustedes puedan hacer lo mismo”.