Michelle Galván enseña su figura postparto, a dos meses de convertirse en mamá

A dos meses de haberse convertido en madre, Michelle Galván mostró a sus seguidores por primera vez cómo va su recuperación postparto . En ocasiones anteriores, la periodista de Primer Impacto (Univision) , únicamente había compartido ciertos detalles, pero en esta ocasión decidió mostrar como poco a poco su cuerpo va sanando, tras el nacimiento de Megan , el cual se dio el pasado 22 de julio, a través de una cesárea.

©@michellegalvantv Bellísimas... madre e hija juntas celebrando las fiestas patrias de México

En Instagram stories, Michelle empezó una divertida dinámica de preguntas y respuestas para que sus fieles seguidores le hicieran todo tipo de preguntas y uno de los usuarios le preguntó acerca de su estado físico y mental, a lo que ella respondió con una fotografía en la que aparece mostrando su silueta. Sin pena alguna, Michelle se sinceró y reveló que aún lidia con los estragos de la cirugía, pero que está consciente de que la recuperación no es de un día a otro, sino que es poco a poco.

©@michellegalvantv Así luce Michelle Galván a dos meses de ser mamá

“Así voy a mis dos meses postparto, aún tengo pancita y línea negra, retención de líquidos, pero estoy cuidando mucho mi alimentación con @nutriologo_en_casa. El de toda la vida, desde Monterrey. Camino cuando el clima lo permite y voy un día a la vez”, escribió. A nivel emocional, la periodista de Univision compartió que estaba en el mejor momento, “feliz y completa”.

Sobre cómo han sido estos dos primeros meses al lado de Megan, la periodista respondió que han sido de grandes cambios, y que como cualquier mamá primeriza hay momentos en los que no sabe qué hacer. “Con muchos cambios física, emocional y en casa, han sido los meses más felices de mi vida, pero también los meses más agotadores, he llorado como mamá primeriza de no saber qué tiene mi bebé cuando llora”.