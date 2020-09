Joaquin Phoenix y Rooney Mara ya son papás y no creerás cual es el nombre del bebé

Rooney Mara y Joaquin Phoenix le han dado la bienvenida a su primer hijo. El nombre del bebé rinde homenaje al fallecido hermano del actor, River Phoenix, según lo expresó el director Victor Kossakovskys en el Festival de Cine de Zúrich que se llevó a cabo este fin de semana.

©GettyImages

Los orgullosos padres se conocieron durante el rodaje de Spike Jonze‘s Her en 2013 y luego volvieron a coincidir en Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot, Dominion y María Magdalena. La pareja se comprometió en 2019 y los rumores de que Mara estaba embarazada comenzaron en mayo.

Kossakovsky dio la noticia durante una sesión de preguntas y respuestas después de la proyección de su película Gunda, según informes de Just Jared. Phoenix es productor ejecutivo de la película. El director de cine nos recuerda que compartimos nuestro planeta con miles de millones de otros animales.

A través de encuentros con una cerdita (la homónima Gunda), dos ingeniosas vacas y un pollo con una sola pierna que se roba el protagonismo, Kossakovsky replantea de manera conmovedora nuestro universo moral, recordándonos el valor inherente de la vida y el misterio de toda la conciencia animal, incluido el nuestro.